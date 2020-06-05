У Києві проходять акції за відставку Авакова. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n139297-avakova-u-vidstavku-u-centri-kyieva-prohodyat-akciyi-za-zvilnennya-golovy-mvs-video.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, є неоднозначною постаттю в українському політикумі. Хоч він й очолює Міністерство внутрішніх справ (МВС) вже шість років, довіра громадян до нього на низькому рівні. Зокрема, сьогодні у Києві заплановані одразу чотири акції за звільнення Авакова.

О 9.00 почалися дві акції за відставку очільника МВС. Одна з них — «Авакова у відставку!» — проходить біля Верховної Ради України. Організатори кажуть, що причиною таких вимог є нерозслідування гучних вбивств та зловживання владою. Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

Другу акцію на цю годину збирає партія «Голос». Депутати анонсували проведення акції «Непокаране зло вбиває. Аваков має піти!» під стінами Верховної Ради. Вони ж збирають у Раді підписи за відставку Авакова.

Окрім того, о 10.00 акцію протесту збирають члени партії «Правий сектор». Організатори також закликають виходити українців на акції протесту не тільки у Києві, а й приходити під стіни обласних державних адміністрацій у своїх регіонах.

Також KyivPride та «Центр громадських свобод» організовує мітинг «Проти поліцейського свавілля в Україні». Він анонсований на 14.00, його проведуть під стінами Кабміну.

Цю дату активісти обрали не просто так. Саме сьогодні, 5 червня, під час засідання Верховної Ради Арсен Аваков розкаже про свою роботу на посту голови МВС, а також доповість про резонансні кримінальні події, зокрема щодо перестрілки в Броварах та зґвалтування жінки у поліцейському відділку в Кагарлику.

У центрі міста через численні акції збільшили кількість правоохоронців. Зокрема, під Верховною Радою є представники поліції діалогу.

Нагадаємо, що днями «Голос» розпочав збір підписів депутатів за відставку Авакова. Під проектом постанови за його відставку підписалися приблизно 50 депутатів від двох фракцій — «Слуги народу» і «Голосу», інші нардепи ставити підписи не поспішають.