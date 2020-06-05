Церемонія прощання з Флойдом. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n139296-u-minneapolisi-vidbulasya-ceremoniya-proschannya-z-ubytym-djordjem-floydom.html

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У Міннеаполісі в четвер, 4 червня, відбулася церемонія прощання з афроамериканцем Джорджем Флойдом, який помер після затримання поліцейськими. Церемонія відбулася в актовому залі Північного центрального університету. Там зібралися родичі та друзі Флойда, а також правозахисники, політики і небайдужі громадяни.

Одним із перших до закритої труни підійшов мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей, він схилився на одне коліно і розплакався. Про це пише CNN.

З публічною промовою також виступив проповідник Альфред Шарптон — один із найвідоміших в США борців за права темношкірого населення. Шарптон звинуватив президента США Дональда Трампа у тому, що той використовував смерть Флойда в своїх політичних інтересах.

Хвилина мовчання в пам’ять про загиблого тривала 8 хвилин 46 секунд. Саме стільки, згідно з даними звинувачення, поліцейський тримав коліно на шиї затриманого, після чого той помер за декілька годин. Прощальні церемонії відбудуться найближчими днями і в Північній Кароліні, де народився Флойд, а також в Техасі, де він буде похований.

Нагадаємо, США 25 травня охопили масові протести через загибель афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після застосування поліцейським задушливого прийому. Затримано четверо поліцейських, одного з них звинувачують у ненавмисному вбивстві, іншим інкримінують підбурювання до вбивства і пособництво.