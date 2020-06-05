Церемония прощания с Флойдом. Фото: CNN

https://racurs.ua/n139296-v-minneapolise-proshla-ceremoniya-proschaniya-s-ubitym-djordjem-floydom.html

Ракурс

В Миннеаполисе в четверг, 4 июня, прошла церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим после задержания полицейскими. Церемония состоялась в актовом зале Северного центрального университета. Там собрались родственники и друзья Флойда, а также правозащитники, политики и неравнодушные граждане.

Одним из первых к закрытому гробу подошел мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрэй, он опустился на одно колено и расплакался. Об этом пишет CNN.

С публичной речью также выступил проповедник Альфред Шарптон — один из самых известных в США борцов за права темнокожего населения. Шарптон обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот использовал смерть Флойда в своих политических интересах.

Минута молчания в память о погибшем длилась 8 минут 46 секунд. Именно столько, согласно данным обвинения, полицейский держал колено на шее задержанного, после чего тот умер спустя несколько часов. Прощальные церемонии пройдут в ближайшие дни и в Северной Каролине, где родился Флойд, а также в Техасе, где он будет похоронен.

Напомним, США 25 мая охватили массовые протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после применения полицейским удушающего приема. Задержаны четверо полицейских, одного из них обвиняют в непреднамеренном убийстве, остальным инкриминируют подстрекательство к убийству и пособничество.