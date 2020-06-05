Коронавирус не идет, но карантин в Украине снова смягчили: что разрешено с 5 июня (инфографика)

https://racurs.ua/n139298-koronavirus-ne-uhodit-no-karantin-v-ukraine-snova-smyagchili-chto-razresheno-s-5-iunya.html

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Выход из карантина в Украине продолжается. С пятницы, 5 июня, ввели очередную серию смягчающих мер, хотя в течение недели количество новых выявленных инфицированных в стране не уменьшалось и составляло от 400 до 550 человек.

С 5 июня в Украине откроются рестораны, бары и кафе, которым разрешили принимать и обслуживать посетителей в помещениях.

Разрешается вести религиозные мероприятия под открытым небом при условии соблюдения физической дистанции между участниками не менее 1,5 м и в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м.

Пожилые люди смогут свободно передвигаться и выходят из самоизоляции. Отменяются ограничения деятельности учреждений оздоровления и отдыха детей. Ммнздрав разрешил принимать и отправлять воздушные суда, выполняющие внутренние пассажирские перевозки.

Между тем за сутки в Украине подтвердили новых 553 случая COVID-19. Всего инфицированы 25 тыс. 964 человека. Вчера COVID-19 заболели 588 украинцев, позавчера — 483.

В разрезе регионов больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве (82), Львовской (73) и Ровенской областях (57). В девяти регионах Минздрав пока не позволяет ослабить карантин. Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.