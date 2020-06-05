Коронавірус не йде, але карантин в Україні знову пом’якшили: що дозволено з 5 червня

https://racurs.ua/ua/n139298-koronavirus-ne-yde-ale-karantyn-v-ukrayini-znovu-pom-yakshyly-scho-dozvoleno-z-5-chervnya.html

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Вихід з карантину в Україні триває. З п’ятниці, 5 червня, запроваджено чергову серію пом’якшувальних заходів, хоча впродовж тижня кількість нових виявлених інфікованих в країні не зменшувалася і становила від 400 до 550 осіб.

З 5 червня в Україні відкриються ресторани, бари і кафе, яким дозволили приймати і обслуговувати відвідувачів у приміщеннях.

Дозволяється поводити релігійні заходи просто неба за умови дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 кв. м.

Літні люди нарешті можуть вільно пересуватися і виходять із самоізоляції. Скасовуються обмеження діяльності закладів оздоровлення та відпочинку дітей. МОЗ надав дозвіл на прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують внутрішні пасажирські перевезення.

Тим часом за добу в Україні підтвердили 553 випадки COVID-19. Всього інфіковані 25 тис. 964 особи. Вчора на коронавірусну хворобу захворіло 588 українців, позавчора 483.

У розрізі регіонів найбільше випадків коронавірусу зареєстрували у Києві (82), Львівській області (73), Рівненській (57). У дев’яти регіонах МОЗ наразі не дозволяє послабити карантин. Перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.