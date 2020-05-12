Коломойський монополізував очистку питної води в Україні — розслідування, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138051-kolomoyskyy-monopolizuvav-ochystku-pytnoyi-vody-v-ukrayini-rozsliduvannya-video.html

Ракурс

Олігарх Ігор Коломойський остаточно монополізував очищення питної води в України. Це сталося за рахунок приватизації Аульської хлорпереливної станції.

Вона відійшла до оточення Коломойського і олігарх суттєво зміцнив залежність України від монопольного виробництва хлору для очищення води. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Депутат Дніпропетровської обласної ради від УКРОПу Андрій Смирнов, який став заступником голови Офісу президента Володимира Зеленського, безпосередньо «приклав руку» до відправки на приватизацію комунальної хлорпереливної станції.

У лютому 2019 року депутатська комісія з питань комунальної власності рекомендувала Дніпропетровській облраді включити на приватизацію стратегічне комунальне підприємство «Аульська хлорпереливна станція». Згодом її продали за 30 млн грн маловідомій фірмі ТОВ «Агенція «Мега плюс».

Власник фірми, що виклала за Аульську хлорпереливну станцію 30 млн грн, Андрій Житніков живе у звичайній дніпровській п’ятиповерхівці. Журналісти переконують, що він до цього працював у фірмах, пов’язаних з Коломойським. Його дружина повідомила, що на чоловіка просто «повісили» цей об'єкт.

Журналісти стверджують, що цією покупкою олігарх зміцнив позиції свого підприємства АТ «ДніпроАзот» — єдиного виробника хлору в Україні.

Користуючись монопольним становищем, підприємство раніше вже шантажувало країну. У червні 2018 року «ДніпроАзот» оголосило, що відмовляється виробляти рідкий хлор. Купувати необхідні для країни обсяги було ні в кого, тож держава опинилася в заручниках у бізнесу олігарха.

Після довгих перемовин підприємство роботу відновило, але ціною різкого збільшення ціни рідкого хлору. Він після скандалу подорожчав у шість разів (з менше ніж 7 тис грн до 36 тис. за 1 т). Хлор від ВАТ «ДніпроАзот» став навіть дорожчим за імпортний.