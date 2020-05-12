Коломойский монополизировал очистку питьевой воды в Украине, скриншот

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Ракурс

Олигарх Игорь Коломойский окончательно монополизировал очистку питьевой воды в Украине. Это произошло за счет приватизации Аульськой хлорпереливной станции.

Она отошла к окружению Коломойского и олигарх существенно укрепил зависимость Украины от монопольного производства хлора для очистки воды. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Депутат Днепропетровского областного совета от УКРОПа Андрей Смирнов, ставший заместителем председателя Офиса президента Владимира Зеленского, непосредственно «приложил руку» к отправке на приватизацию коммунальной хлорпереливной станции.

В феврале 2019 года депутатская комиссия по вопросам коммунальной собственности рекомендовала Днепропетровскому облсовету отправить на приватизацию стратегическое коммунальное предприятие «Аульская хлорпереливная станция». Впоследствии ее продали за 30 млн грн малоизвестной фирме ООО «Агентство «Мега плюс».

Владелец фирмы, выложивший за Аульскую хлорпереливную станцию ​​30 млн грн, Андрей Житников живет в обычной днепровской пятиэтажке. Журналисты утверждают, что он до этого работал в фирмах, связанных с Коломойским. Его жена сообщила, что на мужа просто «повесили» этот объект.

Журналисты утверждают, что этой покупкой олигарх укрепил позиции своего предприятия АО «ДнепрАзот» — единственного производителя хлора в Украине.

Пользуясь монопольным положением, предприятие ранее уже шантажировало страну. В июне 2018 года «ДнепрАзот» объявил, что отказывается производить жидкий хлор. Покупать необходимые для страны объемы было ни у кого, поэтому государство оказалось в заложниках у бизнеса олигарха.

После долгих переговоров предприятие работу возобновило, но ценой резкого увеличения цены жидкого хлора. Он после скандала подорожал в шесть раз. Хлор от ОАО «ДнепрАзот» стал даже дороже импортного.