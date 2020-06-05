Окружение Коломойского накручивало до 49% на поставках для «Центрэнерго», фото — УП

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Структуры Игоря Коломойского могли заработать на госпредприятии «Центрэнерго» более 4 млрд грн, поставляя газ и уголь с накруткой 20−49%.

В расследовании программы «Схемы» проанализировали документы о финансовой деятельности «Центрэнерго» в четвертом квартале 2019 года и первом квартале 2020 года.

Выяснилось, что 59% угля с октября 2019 года по март 2020 года «Центрэнерго» закупило у компаний «Рекорд Систем» и «Синтез Ойл» (общая сумма контрактов составила соответственно 2,4 и 1,6 млрд грн). При этом, как утверждают журналисты, уголь продавали по ценам, иногда выше рыночных на 20%.

С января 2020 года газ на «Центрэнерго» поставляла компания «Юнайтед энерджи» — 2,26 млрд куб. м на сумму более 103 млн грн. Эта компания якобы была посредником для операций «Укрнафты», чьим акционером вместе с «Нафтогазом» является группа «Приват».

«Укрнафта» продавала «Юнайтед Энерджи» газ по цене 3,5−3,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, а «Юнайтед Энерджи» поставляла газ на «Центрэнерго» уже за 5,2 тыс. за тысячу кубометров (дороже на 33−49%).

Коломойский прокомментировал журналистам, что не имеет отношения к деятельности компаний, в которых является акционером. Он объяснил, что не принимает управленческие решения.

Впрочем, связи олигарха с этими компаниями подтверждают и закупки газа и электроэнергии у других операторов рынка, связанных с Коломойским (Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты, Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, «Днепроазот», «Укртатнафта», «Эксимнефтепродукт», «Нефтехимик Прикарпатья», «Одессанефтепродукт», «Нефтеперерабатывающий комплекс «Галичина»).

На прошлой неделе государство в лице Фонда госимущества восстановило контроль над компанией «Центрэнерго». 29 мая на «Центрэнерго» был представлен новый исполняющий обязанности главы компании — Александр Корчинский. Решение о его назначении было принято Кабмином еще в феврале. Однако его реализация блокировалась судом, а также неоднократными «минированиями» здания Фонда госимущества, где заседал наблюдательный совет «Центрэнерго».

С июля 2019 года и.о. главы «Центрэнерго» был Владимир Потапенко, которого связывают с Коломойским. В прошлом году предприятие получило 2 млрд грн чистого убытка.

«Центрэнерго» считалось одним из самых одиозных и наиболее коррупционных объектов госсобственности, который производил 30% тепловой генерации и 15% общей мощности производства электроэнергии в Украине. На протяжении 20 лет неформальный контроль на «Центрэнерго» осуществляли различные внешние кураторы, планомерно выкачивая из компании прибыль и ресурсы.

Согласно экспертным оценкам, с 2004 года из компании могли незаконно вывести около 100 млрд грн.