Аваков в Раде отказался извиняться за преступления полицейских: Не вам меня учить, как «родину любить»

https://racurs.ua/n139309-avakov-v-rade-otkazalsya-izvinyatsya-za-prestupleniya-policeyskih-ne-vam-menya-pouchat-kak.html

Ракурс

Арсен Аваков, глава Министерства внутренних дел, жестко отреагировал на призыв депутата Инны Совсун извиниться перед жертвами преступлений полицейских. Обмен мнениями министра и депутата состоялся сегодня в Верховной Раде во время «Часа вопросов к правительству».

Парламентарий Инна Совсун обратилась к Авакова с вопросом:

Мы… не услышали признания вашей персональной ответственности. Я хочу, чтобы вы сейчас здесь извинились перед родителями убитого 5-летнего Кирилла Тлявова и девушкой, которую четыре часа насиловали в Кагарлыке.

Министр внутренних дел отказался «делать то, чего хочет нардеп».

Я не буду делать то, чего вы хотите, а буду делать то, что должен. И я сделаю. Вы сказали неправду, что убийцы 5-летнего Тлявова находятся на свободе. Это не так. Один из них, экс-сотрудник полиции, сейчас находится в тюрьме, двое были отпущены судом под личные обязательства, — заявил в ответ министр.

Аваков добавил, что вчера была годовщина трагической гибели мальчика, и заверил, что «полиция находится с этой семьей всегда».