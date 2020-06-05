Дело Маркива: Аваков сообщил результаты следственного эксперимента на Донбассе, фото — Цензор

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Дело Виталия Маркива продолжает расследовать Нацполиция. Глава МВД Арсен Аваков во время отчета в Раде сообщил некоторые детали следствия, которое украинские силовики возобновили в 2019 году.

По поводу обстоятельств убийства итальянского журналиста Андреа Рокелле на прошлой неделе на Донбассе провели следственный эксперимент. По словам Авакова, результаты этого следственного действия доказывают, что «Маркив 100% не мог быть причастен физически, даже на расстоянии, к этому убийству».

Мы считаем, что Маркив должен быть на свободе, ожидаем этого в ближайшие месяцы, — заявил Аваков.

Министр назвал задержание и заключение нацгвардейца спецоперацией РФ.