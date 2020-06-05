Справа Марківа: Аваков повідомив результати слідчого експерименту на Донбасі, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n139308-sprava-markiva-avakov-povidomyv-rezultaty-slidchogo-eksperymentu-na-donbasi.html

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Справу Віталія Марківа Нацполіція продовжує розслідувати. Очільник МВС Арсен Аваков під час звіту у Раді сьогодні повідомив деякі деталі слідства, яке українські силовики поновили у 2019 році.

Щодо обставин убивства італійського журналіста Андреа Рокеллі минулого тижня на Донбасі провели слідчий експеримент. За словами Авакова, результати цієї слідчої дії перконують, що «Марків — 100% не міг бути причетний фізично, навіть на відстані, до цього вбивства».

Ми вважаємо, що Марків має бути на свободі, очікуємо цього найближчими місяцями, — заявив Аваков.

Міністр назвав затримання та ув’язнення нацгвардійця спецоперацією РФ.