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Ракурс
Справа Марківа: Аваков повідомив результати слідчого експерименту на Донбасі, фото — Цензор

Справа Марківа: Аваков повідомив результати слідчого експерименту на Донбасі

5 чер 2020, 11:14
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Справу Віталія Марківа Нацполіція продовжує розслідувати. Очільник МВС Арсен Аваков під час звіту у Раді сьогодні повідомив деякі деталі слідства, яке українські силовики поновили у 2019 році.

Щодо обставин убивства італійського журналіста Андреа Рокеллі минулого тижня на Донбасі провели слідчий експеримент. За словами Авакова, результати цієї слідчої дії перконують, що «Марків — 100% не міг бути причетний фізично, навіть на відстані, до цього вбивства».

Ми вважаємо, що Марків має бути на свободі, очікуємо цього найближчими місяцями, — заявив Аваков.

Міністр назвав затримання та ув’язнення нацгвардійця спецоперацією РФ.



Марків у 2013 році прибув в Україну з благополучної Італії воювати за Україну. Ми впевнені, що звинувачення про причетність до вбивства італійського журналіста повністю сфальсифіковані і є спецоперацією російських спецслужб, що реалізується в Італії, — заявив Аваков.

Джерело: Ракурс


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