Справа Марківа: Аваков повідомив результати слідчого експерименту на Донбасі

Справа Марківа: Аваков повідомив результати слідчого експерименту на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n139308-sprava-markiva-avakov-povidomyv-rezultaty-slidchogo-eksperymentu-na-donbasi.htmlРакурс
Справу Віталія Марківа Нацполіція продовжує розслідувати. Очільник МВС Арсен Аваков під час звіту у Раді сьогодні повідомив деякі деталі слідства, яке українські силовики поновили у 2019 році.
Щодо обставин убивства італійського журналіста Андреа Рокеллі минулого тижня на Донбасі провели слідчий експеримент. За словами Авакова, результати цієї слідчої дії перконують, що «Марків — 100% не міг бути причетний фізично, навіть на відстані, до цього вбивства».
Ми вважаємо, що Марків має бути на свободі, очікуємо цього найближчими місяцями, — заявив Аваков.
Міністр назвав затримання та ув’язнення нацгвардійця спецоперацією РФ.
Марків у 2013 році прибув в Україну з благополучної Італії воювати за Україну. Ми впевнені, що звинувачення про причетність до вбивства італійського журналіста повністю сфальсифіковані і є спецоперацією російських спецслужб, що реалізується в Італії, — заявив Аваков.