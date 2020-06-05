Аваков у Раді відмовився вибачатися за злочини поліцейських: Не вам мене повчати, як “родіну любіть”

https://racurs.ua/ua/n139309-avakov-u-radi-vidmovyvsya-vybachatysya-za-zlochyny-policeyskyh-ne-vam-mene-povchaty-yak-rodinu.html

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Арсен Аваков, очільник Міністерства внутрішніх справ, жорстко відреагував на заклик депутата Інни Совсун вибачитися перед жертвами злочинів поліцейських. Обмін думками міністра й нардепа відбувся сьогодні у Верховній Раді під час «Години запитань до уряду».

Нардеп Інна Совсун звернулася до Авакова із запитанням

Ми… не почули визнання вашої персональної відповідальності. Я хочу, щоб ви зараз тут вибачилися перед батьками вбитого 5-річного Кирила Тлявова та дівчиною, яку чотири години гвалтували у Кагарлику.

Міністр внутрішніх справ відмовився «робити те, що хоче нардеп».

Я не буду робити те, що ви хочете, а буду робити те, що повинен. І я зроблю. Ви сказали неправду, що вбивці 5-річного Тлявова перебувають на свободі. Це не так. Один із них, екс-співробітник поліції, наразі перебуває в тюрмі, двоє були відпущені судом під особисті зобов’язання, — заявив у відповідь міністр.

Чиновник додав, що вчора були роковини трагічної загибелі хлопчика, а також запевнив, що «поліція перебуває з цією сім'єю завжди».