Рестораны и кафе в Киеве не откроются: в Минздраве назвали причину, фото — ОП

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В Киеве сегодня не имеют права открываться рестораны, кафе и все заведения общественного питания. Такая ситуация сложилась несмотря на введение новых смягчений в карантине с 5 июня.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в столице и нескольких областях этот этап ослабления карантина отменили.

Причиной является высокий уровень заболеваемости COVID-19. Кафе и рестораны и дальше будут работать только «на вынос» и на летних террасах.

Столица не соответствует эпидемиологическим показателям, которые позволили бы смягчить карантин. Кафе и рестораны прежнему могут работать только на вынос и принимать гостей летних террасах, — заявил Ляшко.

Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области трем критериям — инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), загруженность коек и охват тестированием.

По состоянию на 5 июня смягчать карантин не позволяет ситуация в Киеве и еще семи регионах: Волынской, Ровенской, Донецкой, Львовской, Житомирской, Луганской и Черновицкой областях.

В случае, если эти заведения откроются в указанных регионах, это будет нарушением постановления о введении адаптивного карантина, — сообщил Ляшко.

В Киеве сегодня некоторые небольшие кафе открылись, а вот в «Макдональдсе» решили поберечься. Журналист PavlovskiyNews проверил работу кафе и заведений общественного питания.

Вечером сказали, что увеличилось количество заболеваний. Ежедневно будут пересматривать открытие, — рассказал сотрудник «Макдональдса».

Если эпидемиологическая ситуация нормализуется, ресторан быстрого питания в полной мере заработает со следующей недели.