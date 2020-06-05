Коронавирус в Киеве: Кличко назвал ситуацию тяжелой и сообщил об инфицировании директора школы

https://racurs.ua/n139316-koronavirus-v-kieve-klichko-zayavil-ob-antirekorde-sutochnoy-smertnosti-i-inficirovanii-direktora.html

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Коронавирус в Киеве не перестает распространяться и количество больных не уменьшается. За минувшие сутки число жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание, увеличилось еще на 82 человека, среди них 14 медиков.

Умерли от коронавируса за сутки четыре человека. Такое число летальных случаев зафиксировали в столице впервые. Сейчас в Киеве уже 3 тыс. 292 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Больше всего случаев заболевания за сутки подтвердили в Дарницком районе — 21, в Подольском — 13 и в Деснянском — 12 случаев.

В столице COVID-19 болеет много детей. Всего за период пандемии заболели почти 270 детей — 8% от общего количества инфицированных, — сообщил Кличко.

Киев пока не будет открывать рестораны и кафе и бассейны, поскольку в городе сегодня один из трех показателей (количество больных на 100 тыс. населения) превышает норму и составляет 14,9.

Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин? Решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно, — сказал Кличко.





Кроме того, коронавирус обнаружили у директора столичной школы № 197. Медики устанавливают круг контактных лиц, а директора госпитализировали в больницу.

В школе работает более 120 учителей, руководителей кружков и технических работников. Накануне женщина посещала районное управление образования, общалась с руководителями шести других школ.