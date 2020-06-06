Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n139354-koronavirus-v-ukrayini-ne-vidstupaie-za-dobu-550-novyh-vypadkiv-zarajennya-infografika.html

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Коронавірус в Україні не відступає, а карантинні обмеження скасовуються. За останню добу в Україні зафіксовано 550 нових випадків інфікування коронавірусом.

За минулу добу 15 українців померло від інфекції, а 440 пацієнтів вилікувалося від недуги, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків за останню добу зафіксовано в Києві (83), Чернівецькій області (66) та Львівській області (65).

У Херсонській і Миколаївській областях нових випадків зараження немає.

З початку епідемії в Україні зафіксовано 26 тис. 514 випадків інфікування коронавірусом. Від інфекції померли 777 осіб, а 11 тис. 812 пацієнтів одужали.

Як раніше писав «Ракурс», керівництво Дніпропетровського лабораторного центру підозрюють у фальсифікації результатів тестування на коронавірус. Є підозри, що статистика захворюваності спеціально завищувалася, що дозволяло здійснювати додаткові закупівлі для міської інфекційної лікарні.