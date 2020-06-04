На Дніпропетровщині медиків підозрюють у фальсифікації результатів тестів на коронавірус. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n139285-na-dnipropetrovschyni-medykiv-pidozruut-u-falsyfikaciyi-rezultativ-testiv-na-koronavirus.html

Ракурс

У Дніпропетровській області розпочато розслідування щодо можливих фальсифікацій результатів тестів на коронавірус керівництвом Дніпропетровського лабораторного центру.

Є підозра, що керівництво лабораторного центру могло штучно завищувати кількість хворих, що дозволяло здійснювати додаткові закупівлі для міської інфекційної лікарні, повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної ради в Telegram.

У базі даних виявлено понад 250 осіб із позитивними тестами, які не зняті з обліку.

Багато хто з цих людей давно вилікувався, а решта, можливо, ніколи не були інфікованими. Наразі проводиться внутрішнє розслідування.

В облраді заявили, що є підстави підозрювати, що люди не були зняті з обліку для створення ажіотажу і штучного збільшення кількості хворих.

Колишнього начальника Дніпропетровського лабораторного центру Олександра Штепу було звільнено в результаті перевірок його діяльності комісіями МОЗ та правоохоронних органів. Новим керівником обласного лабораторного центру призначено Романа Чуба.

У повідомленні зазначено, що найближчим часом статистику захворюваності на коронавірус у Дніпропетровській області буде змінено. Кількість пацієнтів, які вилікувалися, значно зросте.

Як раніше писав «Ракурс», станом на сьогоднішній ранок у Дніпропетровській області підтверджено 957 випадків зараження коронавірусом. Летальних випадків — 21. За весь час в області проведено 18 тис. 408 тестів.