На Днепропетровщине медиков подозревают в фальсификации результатов тестов на коронавирус. Фото: DW

https://racurs.ua/n139285-na-dnepropetrovschine-medikov-podozrevaut-v-falsifikacii-rezultatov-testov-na-koronavirus.html

Ракурс

В Днепропетровской области начато расследование относительно возможных фальсификаций результатов тестов на коронавирус руководством Днепропетровского лабораторного центра.

Есть подозрение, что руководство лабораторного центра могло искусственно завышать количество больных, что позволяло осуществлять дополнительные закупки для городской инфекционной больницы, сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета в Telegram.

В базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета.

Многие из этих людей давно излечились, а остальные, возможно, никогда не были заражены. В настоящее время проводится внутреннее расследование.

В облсовете заявили, что есть предпосылки подозревать, что люди не были сняты с учета для создания ажиотажа и искусственного увеличения количества больных.

Бывший начальник Днепропетровского лабораторного центра Александр Штепа был уволен в результате проверок его деятельности комиссиями Минздрава и правоохранительных органов. Новым руководителем областного лабораторного центра назначен Роман Чуб.

В сообщении указано, что в ближайшее время статистика заболеваемости коронавирусом по Днепропетровской области будет изменена. Количество излечившихся пациентов значительно возрастет.

Как ранее писал «Ракурс», по состоянию на сегодняшнее утро в Днепропетровской области подтверждены 957 случаев заражения коронавирусом. Летальных случаев — 21. За все время в области проведено 18 тыс. 408 тестов.