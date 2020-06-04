Задержали прокурора на взятке. Фото: ГБР

https://racurs.ua/n139284-v-kieve-na-vzyatke-poymali-prokurora-treboval-100-tys-doll-za-zakrytie-ugolovnogo-proizvodstva.html

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В Киеве правоохранители задержали прокурора одной из местных прокуратур во время получения взятки.

Будучи прокурором в уголовном производстве по факту служебной халатности членов правления одного из банков, он получил от представителя финучреждения 100 тыс. долл. За эти деньги прокурор обещал не только закрыть уголовное производство, но обещал и в дальнейшем «крышевать» этот банк. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Прокурора задержали в помещении банка, сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении прокурору о подозрении и аресте.

Напомним, 3 июня в Запорожье в коррупции уличили депутата городского совета, который требовал 12 тыс. долл. за решение вопроса о выделении в собственность земельного участка на территории областного центра.