Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Затримали прокурора на хабарі. Фото: ДБР

У Києві на хабарі спіймали прокурора: вимагав 100 тис. дол. за закриття кримінального провадження (ФОТО, ВІДЕО)

4 чер 2020, 19:03
999

У Києві правоохоронці затримали прокурора однієї із місцевих прокуратур під час отримання хабара.

Будучи прокурором у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості членів правління одного з банків, чоловік отримав від представника фінустанови 100 тис. дол. За ці гроші прокурор обіцяв не лише закрити кримінальне провадження, але й обіцяв й надалі «кришувати» цей банк. Про це 4 червня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Прокурора затримали в приміщенні банку, наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення прокурору про підозру та арешту.

Затримали прокурора на хабарі. Фото: ДБР

Затримали прокурора на хабарі. Фото: ДБР

Затримали прокурора на хабарі. Фото: ДБР



Нагадаємо, 3 червня у Запоріжжі в корупції викрили депутата міської ради, який вимагав 12 тис. дол. за вирішення питання щодо виділення у власність земельної ділянки на території обласного центру.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів