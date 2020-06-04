Затримали прокурора на хабарі. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n139284-u-kyievi-na-habari-spiymaly-prokurora-vymagav-100-tys-dol-za-zakryttya-kryminalnogo.html

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У Києві правоохоронці затримали прокурора однієї із місцевих прокуратур під час отримання хабара.

Будучи прокурором у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості членів правління одного з банків, чоловік отримав від представника фінустанови 100 тис. дол. За ці гроші прокурор обіцяв не лише закрити кримінальне провадження, але й обіцяв й надалі «кришувати» цей банк. Про це 4 червня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Прокурора затримали в приміщенні банку, наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення прокурору про підозру та арешту.

Нагадаємо, 3 червня у Запоріжжі в корупції викрили депутата міської ради, який вимагав 12 тис. дол. за вирішення питання щодо виділення у власність земельної ділянки на території обласного центру.