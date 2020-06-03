Хабарництво в Міносвіти: чиновник взяв 300 тис. грн за перемогу держпідприємства у конкурсі, фото — Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n139173-habarnyctvo-v-minosvity-chynovnyk-vzyav-300-tys-grn-za-peremogu-derjpidpryiemstva-u-konkursi.html

Ракурс

Хабарництво в Міністерстві освіти і науки буде розслідувати Офіс генпрокурора. Сьогодні вранці посадовця МОН затримали під час одержання 300 тис. грн хабара.

СБУ спільно із Нацполіцією затримали у Києві генерального директора одного з директоратів міністерства.

Прес-служба Офісу генпрокурора повідомляє, що посадовець Міносвіти вимагав хабар (неправомірну вигоду) від представника держпідприємства за перемогу у конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи по створенню новітніх технологій. Призовий фонд конкурсу становив 3 млн грн.

Посадовця МОН затримали під час одержання 5 тис дол. та 165 тис. грн. Його дії підпадають під ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) КК України.

У приміщенні директорату міністерства, який очолює підозрюваний, провели обшук. Затриманому готується повідомлення про підозру.