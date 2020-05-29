Чиновника затримали після одержання хабара, фото: «Думская»

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В Одесі на хабарі в 40 тис. грн спіймали заступника начальника одного з управлінь обласного ДСНС.

Чиновника затримали сьогодні після одержання хабара від суб'єкта господарювання за погодження дозвільних документів з порушенням вимог протипожежної безпеки. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що цей хабар чиновник отримав двома «траншами». Після одержання другого, на суму 35 тис. грн, його затримали.

Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу) затриманому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на строк трьох років.

За інформацією джерел одеського видання «Думская», затриманий — заступник начальника Головного управління ДСНС в Одеській області полковник цивільного захисту Андрій Опарін.

У момент затримання він перебував в автомобілі Mazda CX-9. При цьому, згідно з декларацією, йому належить лише автівка ВАЗ-2106.

Нагадаємо, ДБР вчора провело понад 20 обшуків у службових приміщеннях Державної податковою служби в трьох регіонах.