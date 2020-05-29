Чиновника задержали после получения взятки, фото: «Думская»

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В Одессе на взятке в 40 тыс. грн поймали заместителя начальника одного из управлений областного ГСЧС.

Чиновника задержали сегодня после получения взятки от субъекта хозяйствования за согласование разрешительных документов с нарушением требований противопожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что эту взятку чиновник получил двумя «траншами». После получения второго, на сумму 35 тыс. грн, его задержали.

Сейчас решается вопрос сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения.

За получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса) задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок три года.

По информации источников одесского издания «Думская», задержанный — заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области полковник гражданской защиты Андрей Опарин.

В момент задержания он находился в автомобиле Mazda CX-9. При этом, согласно декларации, ему принадлежит только автомобиль ВАЗ-2106.

Напомним, ГБР вчера провело более 20 обысков в служебных помещениях Государственной налоговой службы в трех регионах.