В Украине могут измениться тарифы на электроэнергию, фото:

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Тарифы на электроэнергию для населения в Украине правительство планирует пересмотреть вместе с «зеленым тарифом».

Об этом говорится в программе Кабмина по стимулированию экономики после коронавирусного кризиса, опубликованной на сайте правительства.

Отмечается, что в условиях карантина энергетический сектор несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением.

Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии, — отмечается в правительственной программе.

В правительстве опасаются, что такая ситуация может привести к нестабильной работе энергосистемы Украины.

Решать эту проблему в правительстве планируют путем:

урегулирования задолженностей между участниками рынка;

стабилизации оптовых цен;

урегулирования задолженности Гарантированного покупателя;

постепенного пересмотра тарифов для домохозяйств;

пересмотра тарифов для возобновляемых источников энергии и введения предельного срока реализации проектов pre-PPA.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, анонсируя программу выхода из коронавирусного кризиса, заявил, что одной из ее ключевых особенностей будет осуществление защиты украинских товаров, работ и услуг от импортных альтернатив.