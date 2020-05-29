Правительство планирует пересмотреть тарифы на электричество: что известноhttps://racurs.ua/n138987-pravitelstvo-planiruet-peresmotret-tarify-na-elektrichestvo-chto-izvestno.htmlРакурс
Тарифы на электроэнергию для населения в Украине правительство планирует пересмотреть вместе с «зеленым тарифом».
Об этом говорится в программе Кабмина по стимулированию экономики после коронавирусного кризиса, опубликованной на сайте правительства.
Отмечается, что в условиях карантина энергетический сектор несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением.
Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии, — отмечается в правительственной программе.
В правительстве опасаются, что такая ситуация может привести к нестабильной работе энергосистемы Украины.
Решать эту проблему в правительстве планируют путем:
- урегулирования задолженностей между участниками рынка;
- стабилизации оптовых цен;
- урегулирования задолженности Гарантированного покупателя;
- постепенного пересмотра тарифов для домохозяйств;
- пересмотра тарифов для возобновляемых источников энергии и введения предельного срока реализации проектов pre-PPA.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, анонсируя программу выхода из коронавирусного кризиса, заявил, что одной из ее ключевых особенностей будет осуществление защиты украинских товаров, работ и услуг от импортных альтернатив.