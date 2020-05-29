Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине могут измениться тарифы на электроэнергию, фото:

Правительство планирует пересмотреть тарифы на электричество: что известно

29 мая 2020, 18:11
999

Тарифы на электроэнергию для населения в Украине правительство планирует пересмотреть вместе с «зеленым тарифом».

Об этом говорится в программе Кабмина по стимулированию экономики после коронавирусного кризиса, опубликованной на сайте правительства.

Отмечается, что в условиях карантина энергетический сектор несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением.

Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии, — отмечается в правительственной программе.

В правительстве опасаются, что такая ситуация может привести к нестабильной работе энергосистемы Украины.



Решать эту проблему в правительстве планируют путем:

  • урегулирования задолженностей между участниками рынка;
  • стабилизации оптовых цен;
  • урегулирования задолженности Гарантированного покупателя;
  • постепенного пересмотра тарифов для домохозяйств;
  • пересмотра тарифов для возобновляемых источников энергии и введения предельного срока реализации проектов pre-PPA.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, анонсируя программу выхода из коронавирусного кризиса, заявил, что одной из ее ключевых особенностей будет осуществление защиты украинских товаров, работ и услуг от импортных альтернатив.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров