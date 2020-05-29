В Україні можуть змінитися тарифи на електроенергію

https://racurs.ua/ua/n138987-uryad-planuie-pereglyanuty-taryfy-na-elektryku-scho-vidomo.html

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Тарифи на електроенергію для населення в Україні уряд планує переглянути разом із «зеленим тарифом».

Про це йдеться у програмі Кабміну зі стимулювання економіки після коронавірусної кризи, опублікованій на сайті уряду.

Зазначається, що в умовах карантину енергетичний сектор зазнає втрат, пов’язаних зі зменшенням споживання промисловістю та населенням.

Ручне регулювання ринку призвело до падіння цін на ринку електроенергії та дефіциту коштів для покриття операційних витрат виробників електроенергії, — наголошується в урядовій програмі.

В уряді побоюються, що така ситуація може призвести до нестабільної роботи енергосистеми України.

Вирішувати цю проблему в уряді планують шляхом:

врегулювання заборгованостей між учасниками ринку;

стабілізації оптових цін;

врегулювання заборгованості Гарантованого покупця;

поступового перегляду тарифів для домогосподарств;





перегляд тарифів для відновлюваних джерел енергії та запровадження граничного строку реалізації проектів pre-PPA.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, анонсуючи програму виходу з коронавірусної кризи, заявив, що однією з її ключових особливостей буде здійснення захисту українських товарів, робіт та послуг від імпортних альтернатив.