Італія вирішила відкрити кордони. Фото: Alberto Lingria

https://racurs.ua/ua/n139172-italiya-sogodni-vidkryvaie-kordony-dlya-turystiv-iz-ievrosouzu.html

Ракурс

Італія 3 червня відкрила кордони для іноземних туристів.

Мандрівникам дозволено в’їжджати в країну без необхідності проходити двотижневий карантин. Скасування обмежень стосуються громадян країн Європейського Союзу та Шенгенської зони. Про це сьогодні повідомляє Corriere dela Serra.

Крім того, влада країни дозволила поїздки між регіонами Італії і таким чином зняті обмеження на поїздки всередині країни. Останні три місяці подорожувати Італією громадянам дозволяли лише в окремих випадках.

Як відомо, Швейцарія, Франція, Німеччина та Австрія вже домовилися скасувати всі обмеження на поїздки між чотирма країнами з 15 червня.

Раніше повідомлялося, що Італія відкриє свої аеропорти з 3 червня. З цього дня дозволять міжрегіональні та міжнародні перельоти.

Нагадаємо, Туреччина готова з 1 липня відновити регулярне авіасполучення з Україною і приймати українських туристів.