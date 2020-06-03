Италия решила открыть границы. Фото: Alberto Lingria

https://racurs.ua/n139172-italiya-segodnya-otkryvaet-granicy-dlya-turistov-iz-evrosouza.html

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Италия 3 июня открыла границы для иностранных туристов.

Путешественникам разрешено въезжать в страну без необходимости проходить двухнедельный карантин. Отмена ограничений касаются граждан стран Европейского Союза и Шенгенской зоны. Об этом сегодня сообщает Corriere dela Serra.

Кроме того, власти страны разрешили поездки между регионами Италии и таким образом сняты ограничения на поездки внутри страны. Последние три месяца путешествовать по Италии гражданам разрешали только в отдельных случаях.

Как известно, Швейцария, Франция, Германия и Австрия уже договорились отменить все ограничения на поездки между четырьмя странами с 15 июня.

Ранее сообщалось, что Италия откроет свои аэропорты с 3 июня. С этого дня разрешат межрегиональные и международные перелеты.

Напомним, Турция готова с 1 июля возобновить регулярное авиасообщение с Украиной и принимать украинских туристов.