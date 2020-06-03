Взяточничество в Минобразования: чиновник взял 300 тыс. грн за победу госпредприятия в конкурсе, фото — Офис генпрокурора

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Взяточничество в Министерстве образования и науки будет расследовать Офис генпрокурора. Сегодня утром чиновника МОН задержали во время получения 300 тыс. грн взятки.

СБУ совместно с Нацполициею задержали в Киеве генерального директора одного из директоратов министерства.

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщает, что чиновник Минобразования требовал взятку (неправомерную выгоду) от представителя госпредприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий. Призовой фонд конкурса составил 3 млн грн.

Чиновника МОН задержали во время получения 5 тыс долл. и 165 тыс. грн. Его действия подпадают под ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины.

В помещении директората министерства, который возглавляет подозреваемый, провели обыск. Задержанному готовится сообщение о подозрении.