Затримання на хабарі. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n139184-u-zaporijji-deputat-obicyav-za-12-tys-dol-porishaty-zemelne-pytannya-korupcionera-zatrymaly.html

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У Запоріжжі 3 червня в корупції викрили депутата міської ради.

Один із керівників постійної комісії з питань власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин вимагав 12 тис. дол. за вирішення питання щодо виділення у власність земельної ділянки на території обласного центру. Також депутат обіцяв вплинути на особу, яка мала вирішувати це питання. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Сьогодні посадовця затримали на одержанні частини хабара — 243 тис. грн, що еквівалентно 9 тис. дол. Незабаром депутату повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час одержання 300 тис. грн хабара затримали посадовця Міністерства освіти і науки. Чиновник вимагав неправомірну вигоду від представника держпідприємства за перемогу у конкурсі, призовий фонд якого становив 3 млн грн.