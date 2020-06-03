Задержание на взятке. Фото: Офис генпрокурора

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В Запорожье 3 июня в коррупции уличили депутата городского совета.

Один из руководителей постоянной комиссии по вопросам собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений требовал 12 тыс. долл. за решение вопроса о выделении в собственность земельного участка на территории областного центра. Также депутат обещал повлиять на чиновника, который должен был решать этот вопрос. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сегодня чиновника задержали на получении части взятки — 243 тыс. грн, что эквивалентно 9 тыс. долл. Вскоре депутату сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Напомним, сегодня утром во время получения 300 тыс. грн взятки задержали чиновника Министерства образования и науки. Чиновник требовал неправомерную выгоду от представителя госпредприятия за победу в конкурсе, призовой фонд которого составил 3 млн грн.