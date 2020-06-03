Змінювати по-батькові Рада дозволила українцям з 14 років, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n139183-zminuvaty-po-batkovi-rada-poperedno-dozvolyla-ukrayincyam-z-14-rokiv.html

Ракурс

Зміна імені, прізвища та по-батькові в Україні стане можливою із 14 років. 3 червня Верховна Рада розглянула в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів про право фізичної особи на зміну батькові» № 2450.

За цей законопроект в залі проголосували 247 нардепів.

Група нардепів зі «Слуги народу» запропонувала доповнити ст. 295 Цивільного кодексу і ст. 149 Сімейного кодексу відповідним положеннями, яке дозволяє громадянину змінювати не тільки своє прізвище та (або) ім’я (що вже передбачено чинним законодавством), але й по батькові.

Законопроект змінює ст. 295 Цивільного кодексу України та ст. 149 Сімейного кодексу України. Громадянин, який досяг 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я та (або) по батькові. Такі ж зміни громадянин, який досяг 14 років, може здійснити за згодою батьків чи піклувальника.

У разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Законодавці у такий спосіб приводять українське законодавство у відповідність до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основних свобод і виконують рішення Європейського суду з прав людини у справі від 16 травня 2013 року «Гарнага проти України».