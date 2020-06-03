Менять отчество Рада разрешила украинцам с 14 лет, фото — Цензор

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Изменение имени, фамилии и отчества в Украине станет возможным с 14 лет. 3 июня Верховная Рада рассмотрела в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отцу» № 2450.

За этот законопроект в зале проголосовали 247 нардепов.

Группа нардепов из фракции «Слуга народа» предложила дополнить ст. 295 Гражданского кодекса и ст. 149 Семейного кодекса соответствующими положениями, которые разрешают гражданину менять не только свою фамилию и (или) имя (что уже предусмотрено действующим законодательством), но и отчество.

Законопроект изменяет ст. 295 Гражданского кодекса Украины и ст. 149 Семейного кодекса Украины. Гражданин, достигший 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество. Такие же изменения гражданин, достигший 14 лет, может осуществить по согласию с родителями или опекунами.

В случае возражения одним из родителей по поводу изменения отчества ребенка спор между ними может решаться органом опеки и попечительства.

Законодатели таким образом приводят украинское законодательство в соответствие со ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и выполняют решение Европейского суда по правам человека по делу от 16 мая 2013 года «Гарнага против Украины».