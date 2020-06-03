«Заминирование» столичного моста Метро произошло 1 июня, фото: Stanislav Yanchenko

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Ракурс

«Минера» столичного моста Метро могут госпитализировать в психиатрическое учреждение для проверки состояния его здоровья.

Представление о проведении таких действий будет подготовлено и внесено в суд. Об этом сообщает агентство «Українські новини».

Это уже будет после избрания ему меры пресечения, — рассказал агентству представитель ведомства.

В настоящее время прокуратура просит суд избрать задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей на время досудебного расследования.

«Заминирование» моста Метро произошло 1 июня. Тогда на мосту находился человек, утверждавший, что якобы имеет при себе взрывчатку, которой угрожал взорвать здание.

Впоследствии оказалось, что на самом деле он имел при себе лишь муляж взрывчатки.

Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения.

Стоит добавить, что предыдущий «минер» моста Метро — Алексей Белько, который угрожал его взорвать 18 сентября 2019 года, в настоящее время находится в специализированном учреждении.

20 января суд, учитывая результаты судебно-психиатрической экспертизы, изменил ему меру пресечения на помещение в специализированное медицинское учреждение закрытого типа. Об этом недавно в своем Фейсбуке сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Напомним, в полиции утверждают, что «минер» моста Метро во время переговоров не выдвигал каких-то конкретных требований и находился в возбужденном состоянии.