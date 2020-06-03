Превышение скорости.

https://racurs.ua/n139181-geraschenko-raskryl-spisok-potencialnyh-ubiyc-na-doroge-opublikoval-avtonomera-narushiteley-pdd.html

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Автофиксация нарушений правил дорожного движения продолжает выявлять водителей, которые превышают разрешенную скорость движения на украинских дорогах.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал «список потенциальных убийц на дороге». На собственной странице в Facebook он опубликовал автомобильные номера водителей, которые 2 июня ездили со скоростью 170 км/ч и более. Чтобы не раскрывать персональные данные владельцев транспортных средств, МВД оставило лишь две из четырех букв и цифры их номерных знаков.

Чиновник пообещал, что каждый из этих нарушителей обязательно получит письмо со штрафом.

Заместитель министра призвал пользователей Facebook внимательно просмотреть список и тех, кто поймет, что комбинация цифр совпадает с номером автомобиля знакомого, спросить у него, не он ли ехал 2 июня на скорости свыше 170 км/ч.

И если ваш знакомый, то, во-первых, попросите его не ездить так быстро, а во-вторых, предупредите его, что скоро придет письмо со штрафом за превышение скорости, — говорится в сообщении.

Напомним, вчера антирекорд с превышения скорости установил водитель автомобиля Porsche Cayenne, который двигался по трассе Киев-Харьков со скоростью 210 км/ч.