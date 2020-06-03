Перевищення швидкості.

https://racurs.ua/ua/n139181-geraschenko-rozkryv-spysok-potenciynyh-vbyvc-na-dorozi-opublikuvav-avtonomery-porushnykiv-pdr.html

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Автофіксація порушень правил дорожнього руху продовжує виявляти водіїв, які значно перевищують дозволену швидкість руху на українських дорогах.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднив «список потенційних вбивць на дорозі». На власній сторінці у Facebook він опублікував автомобільні номери водіїв, які 2 червня їздили зі швидкістю 170 км/год і більше. Щоб не розкривати персональні дані власників транспортних засобів, МВС залишило лише дві з чотирьох букв і цифри їх номерних знаків.

Посадовець пообіцяв, що кожен із цих порушників обов’язково отримає лист зі штрафом.

Заступник міністра закликав користувачів Facebook уважно переглянути список і тих, хто зрозуміє, що комбінація цифр збігається з номером автомобіля знайомого, запитати у нього, чи не він їхав 2 червня на швидкості понад 170 км/год.

І якщо це були ваш знайомий, то, по-перше, попросіть його не їздити так швидко, а по-друге, попередьте його, що скоро прийде лист зі штрафом за перевищення швидкості, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора антирекорд із перевищення швидкості встановив водій автомобіля Porsche Cayenne, котрий рухався трасою Київ-Харків зі швидкістю 210 км/год.