У Раді вимагають повідомити прізвища мишей, які «з’їли» 150 тис. тонн зерна із Держрезерву на Тернопільщині, фото — "24 канал"

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Розкрадання у Держрезерві стали об'єктом уваги нардепів у Верховній Раді. Нардеп Вадим Івченко («Батьківщина») 3 червня у виступі в сесійній залі вимагав від правоохоронців розслідувати розкрадання із Державного резерву у Тернопільській області.

У кожної миші, яка вкрала в держави такі колосальні кошти, є прізвище, — заявив Івченко.

Він здивувався ситуації навколо звернення Ради нацбезпеки і оборони до уряду, яка вимагала, аби Кабмін поповнив запаси Держрезерву.

А що в Держрезерві? А в Держрезерві — миші. Миші з’їли зерно в Тернопільській області майже на 800 млн грн. Це 150 вагонів-зерновозів, — заявив Івченко.

Учора в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що перевірка майна Держрезерву Тернопільщини встановила нестачу зерна. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Так звану «подушку безпеки» 40-мільйонної країни банально розікрали і розпродали, — цитувала прес-служба МВС радника міністра внутрішніх справ Михайла Апостола.

Апостол повідомив, що на одному з підприємств не знайшли майже 18 тис. тонн зерна, на іншому — майже 20 тис. тонн, на третьому — 112 тис. тонн. Він зазначив, що «ці так звані „миші“ мають імена, посади та повинні відповісти за свої дії».

Згодом Апостол написав у Фейсбук, що шокований реакцією читачів на повідомлення про розкрадання. Більшість з них серйозно сприйняли його іронічну метафору про те, що зерно «миші з’їли». Він додав, що перевірки запасів, влаштовані на складах Держрезерву України, виявили не лише нестачу зерна, а й масштабні схеми з розкрадання пального.