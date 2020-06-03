В Раде требуют сообщить фамилии мышей, которые «съели» 150 тыс. тонн зерна из Госрезерва на Тернопольщине, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n139180-v-rade-trebuut-soobschit-familii-myshey-sevshih-150-tys-tonn-zerna-iz-gosrezerva.html

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Хищения в Госрезерве стали объектом внимания нардепов в Верховной Раде. Нардеп Вадим Ивченко («Батькивщина») 3 июня во время выступления в сессионном зале требовал от правоохранителей расследовать хищения из Государственного резерва в Тернопольской области.

У каждой мыши, которая украла у государства такие колоссальные средства, есть фамилия, — заявил Ивченко.

Он удивился ситуации вокруг обращения Совета нацбезопасности и обороны к правительству, который требовал, чтобы Кабмин пополнил запасы Госрезерва.

А что в Госрезерве? А в Госрезерве — мыши. Мыши съели зерно в Тернопольской области почти на 800 млн грн. Это 150 вагонов-зерновозов, — заявил Ивченко.

Вчера в Министерстве внутренних дел сообщили, что проверка имущества Госрезерва Тернопольщины установила недостачу зерна.

Так называемую «подушку безопасности» 40-миллионой страны банально разворовали и распродали, — цитировала пресс-служба МВД советника министра внутренних дел Михаила Апостола.

Апостол сообщил, что на одном из предприятий не нашли почти 18 тыс. тонн зерна, на другом — почти 20 тыс. тонн, на третьем — 112 тыс. тонн. Он отметил, что «у этих так называемых „мышей“ есть имена, должности и они должны ответить за свои действия».

Впоследствии Апостол написал в Фейсбук, что шокирован реакцией читателей на сообщение о хищениях. Большинство из них серьезно восприняли его ироническую метафору о том, что зерно «мыши съели». Он добавил, что проверки запасов, устроенные на складах Госрезерва Украины, обнаружили не только нехватку зерна, но и масштабные схемы по хищению топлива.