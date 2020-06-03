«Замінування» столичного мосту Метро сталося 1 червня, фото: Stanislav Yanchenko

https://racurs.ua/ua/n139182-minera-mostu-metro-prokuratura-hoche-vidpravyty-do-psyhlikarni-zmi.html

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«Мінера» столичного мосту Метро можуть госпіталізувати до психіатричного закладу для перевірки стану його здоров’я.

Подання про проведення таких дій буде підготовлене та внесене до суду. Про це повідомляє агентство «Українські новини».

Це вже буде після обрання йому запобіжного заходу, — розповів агентству представник відомства.

Наразі прокуратура просить суд обрати затриманому запобіжний захід у виді тримання під вартою на час досудового розслідування.

«Замінування» мосту Метро сталося 1 червня. Тоді на мосту перебував чоловік, який стверджував, що нібито має при собі вибухівку, котрою погрожував підірвати споруду.

Згодом виявилося, що насправді він мав при собі лише муляж вибухівки.

Сьогодні суд має обрати йому запобіжний захід.

Варто додати, що попередній «мінер» мосту Метро — Олексій Белько, який погрожував його підірвати 18 вересня 2019 року, наразі перебуває у спеціалізованому закладі.

20 січня суд, враховуючи результати судово-психіатричної експертизи, змінив йому запобіжний захід на поміщення до спеціалізованого медичного закладу закритого типу. Про це нещодавно у своєму Фейсбуці повідомила речниця прокуратури Надія Максимець.

Нагадаємо, у поліції стверджують, що «мінер» мосту Метро під час переговорів не висував якихось конкретних вимог і перебував у збудженому стані.