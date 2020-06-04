Избиение ребенка. Фото: oblast.online

https://racurs.ua/n139283-v-pakistane-rabotodatel-do-smerti-izbil-vosmiletnuu-slujanku-prichina-zverstva-shokiruet.html

Ракурс

В Пакистане хозяин до смерти избил восьмилетнюю девочку, которая незаконно работала у него служанкой.

Инцидент произошел в городе Равалпинди. Восьмилетняя Зохра Шах работала служанкой в доме бизнесмена, который занимался продажей и покупкой животных. Девочку наняли четыре месяца назад, он должна была присматривать за ребенком. Работодатель обещал родителям Зохры, что будет относиться к ней, как к родной дочери. Об этом сообщает CNN.

Недавно, а именно 31 мая, служанка открыла клетку с попугаями, чтобы их покормить. Однако птицы выбрались из клетки и вылетели из дома. Чтобы наказать Зохру, хозяин применил физическую силу. Девушку изверг бил до тех пор, пока она не потеряла сознание. Пострадавшую госпитализировали, но на следующий день она умерла в больнице.

Судмедэкспертиза обнаружила на теле и лице умершей многочисленные следы от ударов. Кроме того, медики не исключают, что ребенка изнасиловали. По делу об убийстве Зохры Шах полицейские задержали двух подозреваемых. Эта история всколыхнула весь Пакистан, в тренды Твиттера вышел хэштег #JusticeforZohraShah.

В Пакистане есть проблемы с детским трудом. По информации Национальной комиссии по правам человека, в стране работает около 12 млн детей. Как правило, мальчики заняты в основном в сфере оптовой и розничной торговли, а девочки — в сфере услуг и производстве.

Два года назад в стране бросили в тюрьму судью и его жену за то, что они незаконно удерживали 10-летнюю девочку-служанку и избили ее за исчезновение метлы.

Напомним, парламент Уэльса принял закон, который запретит физическое наказание детей. Закон начнет действовать в 2022 году.