В МОН отмену итоговой аттестации выпускников в Киеве назвали незаконной. Фото: Гречка

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Ракурс

Итоговую аттестацию выпускников в формеВнешнего независимого оценивания Киевские власти отменили незаконно.

Такую оценку действиям киевских властей дали в Министерстве образования и науки, сообщает пресс-служба МОН.

В сообщении указано, что приказ Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации об отмене государственной итоговой аттестации для выпускников в форме ВНО недействительный и не подлежит исполнению.

В министерстве уточнили, что подобные приказы должны регистрироваться в территориальном органе Минюста, а их выполнение возможно лишь после официальной публикации.

В ведомстве также напомнили, что согласно Конституции Украины, органы власти обязаны придерживаться законодательства. На сегодняшний день МОН или местные власти не наделены достаточными полномочиями, чтобы освобождать учеников от итоговой аттестации в форме ВНО.

В МОН заявили, что выпускники получают аттестаты о среднем образовании на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.

Как ранее писал «Ракурс», мэр Киева Виталий Кличко 3 июня во время брифинга предложил освободить от ВНО выпускников, которые в этом году не планируют поступать в высшие учебные заведения. В тот же день Департамент образования и науки КГГА опубликовал соответствующий приказ.