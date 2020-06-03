Кличко предложил не сдавать ВНО в Киеве: детали решения, фото — Столичний регіон

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Ракурс

ВНО в Киеве предложил частично не сдавать мэр Киева Виталий Кличко. Речь идет о тех выпускниках, которые не планируют в 2020 году поступать в украинские высшие учебные заведения.

На брифинге 3 июня Кличко объяснил, что соответствующее решение предложил Департамент образования столицы на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно предлагается для того, чтобы предотвратить инфицирование коронавирусом.

Мэр сообщил, что в этом году ВНО в Киеве планируют здать 31 тыс. человек, из них только 17 тыс. —выпускники школ. Для проведения тестирования в Киеве подготовили почти 7 тыс. аудиторий, обеспеченных дезинфицирующими средствами.

Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские высшие учебные заведения, не здавали ВНО. Это же касается и выпускников учреждений профессионально-технического образования, — заявил Кличко.

Это решение не является обязательным, а все желающие сдать ВНО смогут пройти оценивание знаний в соответствии с утвержденным графиком.

Кроме того, Департамент образования Киева предложил отменить в этом году Государственную итоговую аттестацию для одиннадцатых классов, а для учеников 4 и 9 классов Министерство образования отменило ее раньше.