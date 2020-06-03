Кличко запропонував не здавати ЗНО у Києві: деталі рішення, фото — Столичний регіон

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ЗНО у Києві запропонував частково не здавати мер Києва Віталій Кличко. Йдеться про тих випускників, які не планують у 2020 році вступати до українських вищих навчальних закладів.

На брифінгу 3 червня Кличко пояснив, що відповідне рішення запропонував Департамент освіти столиці на підставі рішення комісії з надзвичайних ситуацій. Це робиться, щоб запобігти інфікуванню коронавірусом.

Мер повідомив, що цього року ЗНО в Києві планують скласти 31 тис. осіб, з них тільки 17 тис. — цьогорічні випускники шкіл. Для проведення тестування в Києві підготували майже 7 тис. аудиторій, забезпечених дезінфікуючими засобами.

Ми пропонуємо, щоб випускники, які не планують цього року вступати до українських вищих навчальних закладів, не складали ЗНО. Це ж стосується і випускників закладів професійно-технічної освіти, — заявив Кличко.

Це рішення не є обов’язковим, а усі охочі скласти ЗНО пройдуть оцінювання знань відповідно до затвердженого графіку.

Крім того, Департамент освіти Києва запропонував відмінити в цьому році Державну підсумкову атестацію для одинадцятих класів, а для учнів 4 та 9 класів Міністерство освіти скасувало її раніше.