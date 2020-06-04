У МОН назвали незаконним скасування підсумкової атестації випускників у Києві. Фото: Гречка

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Ракурс

Підсумкову атестацію випускників у формі Зовнішнього незалежного оцінювання Київська влада скасувала незаконно.

Таку оцінку діяльності київської влади дали в Міністерстві освіти і науки, повідомляє прес-служба МОН.

У повідомленні зазначено, що наказ Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації про скасування державної підсумкової атестації для випускників у формі ЗНО є нечинним і не підлягає виконанню.

У міністерстві уточнили, що подібні накази слід реєструвати в територіальному органі Мін’юсту, а їхнє виконання можливе лише після офіційної публікації.

У відомстві також нагадали, що згідно з Конституцією України, органи влади зобов’язані дотримуватися законодавства. Наразі ані МОН, ані місцева влада не наділені достатніми повноваженнями, щоб звільняти учнів від підсумкової атестації у формі ЗНО.

У МОН заявили, що випускники отримують атестати про повну загальну середню освіту на підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Як раніше писав «Ракурс», мер Києва Віталій Кличко 3 червня під час брифінгу запропонував звільнити від ЗНО випускників, які цього року не планують вступати до вищих навчальних закладів. Того ж дня Департамент освіти і науки КМДА опублікував відповідний наказ.