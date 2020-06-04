"Сверхдержава" еще долго будет собирать валежник: Россию пообещали газифицировать только через 10 лет, фото — Петрозаводск

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Ракурс

Газификация России должна завершиться в 2030 году. Так решил президент России Владимир Путин, который подписал соответствующий указ.

Обеспечить всех своих граждан природным газом один из крупнейших мировых производителей этого топлива намерен в два этапа — до 2024 и 2030 года. Соответствующий документ появился на сайте Кремля. Путин распорядился, чтобы затраты на этот процесс не ложились на плечи россиян.

В администрации Путина уже не первый год мечтают об ускорении газификации. Впрочем, эксперты считают, что как минимум десятая часть России так и останется без сетевого газа.

Уровень газификации РФ сейчас составляет только 69% (в городах — 71,3%, в селах — 59,4%). К моменту прихода Владимира Путина к власти в 2000 году уровень газификации России составлял приблизительно 48%. То есть, среднегодовые темпы газификации страны в последние годы колебались в районе 1%.

В начале декабря 2019 года помощник главы администрации президента РФ Кирилл Молодцов заявил, что к 2025 году власть попытается повысить уровень газификации до 82% и это будет стоить РФ 1 трлн рублей. Но за последние 15 лет, которые были успешными относительно ценовой ситуации в мире, «Газпром» потратил на газификацию 400 млрд.

Министерство энергетики РФ предлагало разрешить «Газпрому» строить газопроводы и внутри населенных пунктов, так как нехватка средств у граждан и региональных бюджетов тормозит газификацию.

Эксперты уверены, что ни «Газпрому», ни частным инвесторам проект газификации не интересен. Как утверждает председатель комитета Госдумы по энергетике и президент Российского газового общества Павел Завальный, «это нерентабельно для «Газпрома» и других компаний и «слишком много для регионов и потребителей».

«Ракурс» сообщал, что свои порядки и культуру оккупанты распространяют и в Крыму. В прошлом году они обязали местных жителей сообщать о месте и времени сбора дров и валежника.