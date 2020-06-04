Наддержава ще довго збиратиме хмиз: Росію пообіцяли газифікувати тільки через 10 років, фото — Петрозаводск

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Ракурс

Газифікація Росії повинна завершитися у 2030 році. Так вирішив президент Росії Володимир Путін, який підписав відповідний указ.

Забезпечити усіх своїх громадян природним газом один з найбільших світових виробників цього палива має намір у два етапи — до 2024 і 2030 року. Відповідний документ з’явився на сайті Кремля. Путін розпорядився, щоб витрати на цей процес не лягали на плечі росіян.

В адміністрації Путіна вже не перший рік мріють про прискорення газифікації. Утім, експерти вважають, що як мінімум десята частина Росії так і залишиться без мережевого газу.

Рівень газифікації Росії нині складає тільки 69% (у містах — 71,3%, в селах — 59,4%). До моменту приходу Володимира Путіна до влади у 2000 році рівень газифікації Росії становив приблизно 48%. Тобто, середньорічні темпи газифікації країни в останні роки коливалися в районі 1%.

На початку грудня 2019 року помічник глави адміністрації президента РФ Кирило Молодцов заявив, що до 2025 року влада намагатиметься підвищити рівень газифікації до 82% і це коштуватиме РФ 1 трлн рублів. Але за останні 15 років, які були успішними щодо цінової ситуації у світі, «Газпром» витратив на газифікацію 400 млрд.

Міністерство енергетики РФ пропонувало дозволити «Газпрому» будувати газогони і всередині населених пунктів, оскільки нестача коштів в громадян і регіональних бюджетів гальмує газифікацію.

Експерти впевнені, що ні «Газпрому», ні приватним інвесторам проект газифікації не цікавий. Як стверджує голова комітету Держдуми по енергетиці і президент Російського газового співтовариства Павло Завальний, «це нерентабельно для «Газпрому» та інших компаній, «забагато для регіонів і споживача».

«Ракурс» повідомляв, що свої порядки і культуру окупанти розповсюджують і в Криму. Торік вони зобов’язали місцевих мешканців повідомляти про місце і час збору дров та хмизу.