Побиття дітей. Фото: oblast.online

https://racurs.ua/ua/n139283-u-pakystani-robotodavec-nasmert-zabyv-vosmyrichnu-slujnycu-prychyna-zvirstva-shokuie.html

Ракурс

У Пакистані господар насмерть забив восьмирічну дівчинку, яка незаконно працювала у нього служницею.

Інцидент трапився у місті Равалпінді. Восьмирічна Зохра Шах працювала служницею в будинку бізнесмена, який займався продажем та купівлею тварин. Дівчинку найняли чотири місяці тому, вона мала наглядати за дитиною. Роботодавець обіцяв батькам Зохри, що ставитиметься до неї, як до рідної доньки. Про це повідомляє CNN.

Нещодавно, а саме 31 травня, служниця відкрила клітку з папугами, щоб їх погодувати. Однак пташки вибралися з клітки та вилетіли з дому. Щоб покарати Зохру, господар застосував фізичну силу. Дівчину нелюд бив доти, доки вона не втратила свідомість. Постраждалу госпіталізували, але на наступний день вона померла в лікарні.

Судмедекспертиза виявила на тілі та обличчі померлої численні сліди від ударів. Крім того, медики не виключають, що дитину зґвалтували. У справі про вбивство Зохри Шах поліцейські затримали двох підозрюваних. Ця історія сколихнула весь Пакистан, в тренди Твіттера вийшов хештег #JusticeforZohraShah.

У Пакистані є проблеми із дитячою працею. За інформацією Національної комісії з прав людини, в країні працює близько 12 млн дітей. Як правило, хлопчики зайняті в основному в сфері оптової та роздрібної торгівлі, а дівчатка — в сфері послуг і виробництві.

Два роки тому в країні кинули до в’язниці суддю та його дружину за те, що вони незаконно утримували 10-річну дівчинку-служницю й побили її через зникнення мітли.

Нагадаємо, парламент Уельсу ухвалив закон, який заборонить фізичне покарання дітей. Закон почне діяти в 2022 році.