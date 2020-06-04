На Харьковщине группа мужчин совершила вооруженное нападение на полицейских. Фото: Birmir

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Ракурс

В Харьковской области полицейские задержали группу мужчин, которые напали на правоохранителей и повредили служебный автомобиль. Инцидент произошел вчера, 3 июня, в Краснокутском районе. Молодчики порезали шины полицейского автомобиля, разбили лобовое стекло и совершили выстрел из огнестрельного оружия в боковое окно машины.

Мужчины, которые назвались поселенцами «Слобожанской Сечи», были вооружены палками, топором и огнестрельным оружием, сообщает пресс-служба Нацполиции.

На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа и руководство Нацполиции Харьковской области.

Факт правонарушения внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненного заключения.

Чуть позже в соцсетях появилось видео инцидента, которое было снято задержанными. Мужчины утверждают, что полицейские следили за ними с помощью дрона.

Кроме того, было установлено, что задержанные лица также причастны к другому правонарушению, которое произошло 2 июня около 15.00 в Харькове в сквере возле улицы Жен Мироносиц. Мужчины угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его передвижению. Позже конфликт переместился в фойе административного здания областного управления Нацполиции.

Как ранее писал «Ракурс», министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании еще 13 участников перестрелки в Броварах. Среди задержанных известный криминальный авторитет «Виха» или «Журавль».