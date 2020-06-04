Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
На Харківщині група осіб вчинила збройний напад на поліцейських. Фото: Birmir

На Харківщині група осіб вчинила збройний напад на поліцейських (ФОТО, ВІДЕО)

4 чер 2020, 09:25
999

У Харківській області поліцейські затримали групу чоловіків, які напали на правоохоронців і пошкодили службовий автомобіль. Інцидент стався вчора, 3 червня, у Краснокутському районі. Молодики порізали шини поліцейського автомобіля, розбили лобове скло і вчинили постріл із вогнепальної зброї у бокове вікно машини.

Чоловіки, які назвалися поселенцями «Слобожанської Січі», були озброєні палицями, сокирою і вогнепальною зброєю, повідомляє прес-служба Нацполіції.

На Харківщині група осіб вчинила збройний напад на поліцейських. Фото: НацполіціяНа місце інциденту прибули слідчо-оперативна група та керівництво Нацполіції Харківської області.

На Харківщині група осіб вчинила збройний напад на поліцейських. Фото: НацполіціяФакт правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) і за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

На Харківщині група осіб вчинила збройний напад на поліцейських. Фото: НацполіціяСанкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років або довічного ув’язнення.

На Харківщині група осіб вчинила збройний напад на поліцейських. Фото: Нацполіція

На Харківщині група осіб вчинила збройний напад на поліцейських. Фото: Нацполіція

Трохи пізніше у соцмережах з’явилося відео інциденту, яке було знято затриманими. Чоловіки стверджують, що поліцейські стежили за ними за допомогою дрона.



Крім того, було встановлено, що затримані особи також причетні до іншого правопорушення, яке сталося 2 червня близько 15.00 у Харкові в сквері біля вулиці Жон Мироносиць. Чоловіки погрожували керівнику одного з відділів поліції і перешкоджали його пересуванню. Пізніше конфлікт перемістився до фойє адміністративної будівлі обласного управління Нацполіції.

Як раніше писав «Ракурс», міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання ще 13 учасників перестрілки в Броварах. Серед затриманих відомий кримінальний авторитет «Віха» або «Журавель».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів