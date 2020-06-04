На Харківщині група осіб вчинила збройний напад на поліцейських. Фото: Birmir

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Ракурс

У Харківській області поліцейські затримали групу чоловіків, які напали на правоохоронців і пошкодили службовий автомобіль. Інцидент стався вчора, 3 червня, у Краснокутському районі. Молодики порізали шини поліцейського автомобіля, розбили лобове скло і вчинили постріл із вогнепальної зброї у бокове вікно машини.

Чоловіки, які назвалися поселенцями «Слобожанської Січі», були озброєні палицями, сокирою і вогнепальною зброєю, повідомляє прес-служба Нацполіції.

На місце інциденту прибули слідчо-оперативна група та керівництво Нацполіції Харківської області.

Факт правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) і за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років або довічного ув’язнення.

Трохи пізніше у соцмережах з’явилося відео інциденту, яке було знято затриманими. Чоловіки стверджують, що поліцейські стежили за ними за допомогою дрона.

Крім того, було встановлено, що затримані особи також причетні до іншого правопорушення, яке сталося 2 червня близько 15.00 у Харкові в сквері біля вулиці Жон Мироносиць. Чоловіки погрожували керівнику одного з відділів поліції і перешкоджали його пересуванню. Пізніше конфлікт перемістився до фойє адміністративної будівлі обласного управління Нацполіції.

Як раніше писав «Ракурс», міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання ще 13 учасників перестрілки в Броварах. Серед затриманих відомий кримінальний авторитет «Віха» або «Журавель».