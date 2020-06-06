Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n139354-koronavirus-v-ukraine-ne-otstupaet-za-sutki-550-novyh-sluchaev-zarajeniya-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не отступает, а карантинные ограничения отменяются. За последние сутки в Украине зафиксированы 550 новых случаев инфицирования коронавирусом.

За прошедшие сутки 15 украинцев скончались от инфекции, а 440 пациентов излечились от недуга, сообщает пресс-служба Минздрава.

Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировали в Киеве (83), Черновицкой области (66) и Львовской области (65).

В Херсонской и Николаевской областях новых случаев заражения нет.

С начала эпидемии в Украине зафиксированы 26 тыс. 514 случаев инфицирования коронавирусом. От инфекции скончались 777 человек, а 11 тыс. 812 пациентов выздоровели.

Как ранее писал «Ракурс», руководство Днепропетровского лабораторного центра подозревают в фальсификации результатов тестирования на коронавирус. Есть подозрения, что статистика заболеваемости специально завышалась, что позволяло осуществлять дополнительные закупки для городской инфекционной больницы.