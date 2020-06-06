Трем участникам вооруженного конфликта с полицейскими на Харьковщине избрана мера пресечения. Фото: Birmir

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Ракурс

В Харькове Киевский районный суд избрал меру пресечения еще трем участникам вооруженного конфликта с полицейскими, который произошел 3 июня в Краснокутском районе Харьковской области.

Двоих подозреваемых 38 и 42 лет суд отправил под арест на 60 суток с правом внесения залога в сумме 420 тыс. грн, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Мужчина 34 лет будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

По данному факту открыты два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УК Украины.

Как ранее писал «Ракурс», вчера суд отправил двух участников данного инцидента под стражу без права внесения залога. Также вчера под стенами суда произошел инцидент. 42-летний харьковчанин распылил газовый баллончик в лицо полицейскому. Правоохранитель получил химический ожог глаз.