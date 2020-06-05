В Киеве жестоко избит вагоновожатый, который не пускал в трамвай пассажиров без масок. Фото: NewsOne

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Ракурс

В Киеве группа злоумышленников жестоко избила водителя трамвая на маршруте № 33к. Конфликт возник из-за того, что пассажиры пытались попасть в салон трамвая без медицинских масок.

Об инциденте сообщает пресс-служба «Киевпастранс» в Facebook.

На остановке «Улица Петра Запорожца» вагоновожатый сделал замечание пассажирам, которые хотели попасть в салон трамвая без средств индивидуальной защиты.

Злоумышленники на замечание отреагировали агрессивно, напали на водителя и нанесли ему телесные повреждения. Нападавшие затем скрылись с места происшествия.

На место происшествия была вызвана полиция и скорая помощь. У потерпевшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Сейчас водитель находится в стабильном состоянии.

В сообщении также указано, что полиция уже открыла уголовное производство по факту нападения на водителя трамвая.

Как ранее писал «Ракурс», в киевском метро четверо подростков избили мужчину, который сделал им замечание и попросил не употреблять нецензурную лексику.